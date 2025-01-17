Jordan Diamond 新年蜕变系列大童绗缝夹克融入优雅醒目细节，呈现经典风范，与 Jordan 运动鞋相得益彰。采用绗缝衣身和合成革衣袖，结合缎面里料和合成材质填充物，舒适保暖；正面按扣开襟设计，可自主调节造型；口袋设计，可供存放钥匙、手机或钱包等小物件。

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