Jordan Diamond Outdoor 8P

篮球

¥479

Jordan Diamond Outdoor 8P 篮球手感出众，可轻松驾驭水泥地，是户外比赛的理想之选。这款篮球采用整版菱形抓附纹路，助你掌控全局。

  • 显示颜色： 琥珀庭黄/黑/金属金/黑
  • 款式： FB2299-891

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