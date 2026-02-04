Jordan Diamond Outdoor 8P
10% 折让
Jordan Diamond Outdoor 8P 篮球手感出众，可轻松驾驭水泥地，是户外比赛的理想之选。这款篮球采用整版菱形抓附纹路，助你掌控全局。
- 显示颜色： 琥珀庭黄/黑/金属色/黑
- 款式： FB2299-891
其他细节
- 整版菱形抓附纹路，塑就出色触球感和控球力，助你轻松驾驭户外球场
- 表层采用人造革，铸就出众触球感
- 加固材料，经久耐用
- 凹槽设计，塑就出众控球表现
产品细节
- 面层材质：人造革
- 适合室外比赛
