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      Jordan DNA

      男子圆领上衣

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      碳素灰
      黑

      迈克尔·乔丹在 1991 年拿下首座职业生涯冠军。Jordan DNA 圆领上衣搭配乔丹对手队服的标志色，无论是球场还是街头，针织面料都为你带来出色保暖效果。

      • 显示颜色： 碳素灰
      • 款式： CQ7593-091

      尺寸与尺码

      • 标准版型，休闲舒适

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