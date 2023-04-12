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      Jordan DNA

      男子短袖上衣

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      黑
      大学红

      Jordan DNA 短袖上衣从彩色粗体字样风靡一时的 90 年代中期汲取设计灵感。 

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： AV0117-010

      尺寸与尺码

      • 出众版型，休闲舒适

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