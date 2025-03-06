Jordan Dominate 2.0 Compression

男子训练针织短裤

¥199

黑/黑/白色
黑/白色
健身红/黑

Jordan Dominate 2.0 Compression 男子训练针织短裤采用弹性 Dri-FIT 面料和弹性裤腰设计，在训练过程中保持紧身锁定，提供舒适贴合的穿着体验。

  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： 635702-011

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