Jordan Dominate Fitted Stay Warm Crew

男子篮球针织套头衫

¥257
¥429
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Jordan Dominate Fitted Stay Warm Crew 男子篮球针织套头衫采用排汗吸湿面料制成，可迅速排除肤表汗液，有效抵御严寒。高热量部位采用网眼布拼接设计，在赛况如火如荼进行之际有效调节体温。

  • 显示颜色： 狼灰/煤黑/煤黑
  • 款式： 657536-012

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