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      Jordan Dongdan

      大童背心

      ¥269

      冰艳紫丁香
      黑

      Jordan Dongdan 大童背心采用匠心设计，尽显纯粹 DNA 风格。 采用顺滑针织棉聚酯纤维混纺面料，无论是橄榄球比赛还是与朋友在街头畅跑，皆可畅享舒爽感受。 可搭配 Jordan Dongdan Diamond 短裤，打造风格统一的造型。

      • 显示颜色： 冰艳紫丁香
      • 款式： FQ0666-538

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