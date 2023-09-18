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      Jordan Dongdan

      大童T恤

      ¥249

      白色
      冰艳紫丁香

      当两种经典混搭，会擦出什么火花？ 当然就是这款 Jordan Dongdan 大童T恤！ 该款T恤将经典品牌风格与T恤的经典风范巧妙糅合，采用柔软针织棉料，舒适非凡，令你自如畅动；罗纹圆领设计，缔造舒适穿着感受。 可搭配 Jordan Dongdan Diamond 短裤和挚爱的 Jordan 运动鞋，呈现和谐的全身造型。

      • 显示颜色： 白色
      • 款式： FQ0715-100

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