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      Jordan Dongdan

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      冰艳紫丁香/粉桔
      白色/冰艳紫丁香
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      坐上去北京的火车。一路练习运球，直至上场迎战。拼尽全力只为在下站东单篮球赛中赢得荣耀。以这一赛事为灵感的 Jordan Dongdan 男子T恤为你保驾护航，助你随时随地畅快开练。丝网印制图案旨在向东单致意，助你保持活力，只管酣战到日落。

      • 显示颜色： 冰艳紫丁香/粉桔
      • 款式： FD6555-538

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