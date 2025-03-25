Jordan Double Up

男子 T 恤

¥249

健身红/黑
黑/红外线红 23

Jordan Double Up 男子 T 恤采用柔软混纺棉料缔造舒适贴合体验，更融入丝网印花设计，演绎复刻风尚，彰显篮球巨星的超凡风采。

  • 显示颜色： 健身红/黑
  • 款式： 615116-695

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