Jordan Dri-FIT
大童（男孩）速干短裤
12% 折让
穿上 Jordan Dri-FIT 大童（男孩）速干短裤，尽情奔跑、跳跃和玩耍。经典风范，透气轻盈，令你畅享舒适感受。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CV5973-010
经典舒适
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 顺滑网眼布面料，柔软透气
- 弹性腰部搭配抽绳设计，可灵活伸展，塑就恰到好处的贴合感
产品细节
- 口袋设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
