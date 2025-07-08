 
Jordan Dri-FIT 大童（男孩）速干短裤 - 黑

Jordan Dri-FIT

大童（男孩）速干短裤

12% 折让

穿上 Jordan Dri-FIT 大童（男孩）速干短裤，尽情奔跑、跳跃和玩耍。经典风范，透气轻盈，令你畅享舒适感受。


  • 显示颜色：
  • 款式： CV5973-010

Jordan Dri-FIT

12% 折让

经典舒适

穿上 Jordan Dri-FIT 大童（男孩）速干短裤，尽情奔跑、跳跃和玩耍。经典风范，透气轻盈，令你畅享舒适感受。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 顺滑网眼布面料，柔软透气
  • 弹性腰部搭配抽绳设计，可灵活伸展，塑就恰到好处的贴合感

产品细节

  • 口袋设计
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： CV5973-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。