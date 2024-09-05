让孩子穿上这款精心搭配的 Jordan Dri-FIT 幼童速干翻领T恤和短裤套装，轻松上场开球。两款单品均采用柔软的聚酯纤维针织面料，搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，助孩子在挥杆推球时畅享干爽体验。翻领T恤采用领口纽扣开襟设计，便于穿脱；配套短裤设有弹性腰部，营造舒适贴合感。上身潮装，火力全开！

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