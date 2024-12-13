Jordan Dri-FIT ADV Sport 男子速干长袖上衣采用匠心设计，单穿或作为打底叠穿皆宜，助你从容应对天气变化。采用轻盈面料，结合 Dri-FIT ADV 技术，助你在训练中保持舒适。拼接设计灵感源自迈克尔·乔丹的著名 Wings 系列，结合爆裂纹和针织元素，打造功能时尚兼备的高性能单品。

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