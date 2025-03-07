坐上去北京的火车。一路练习运球，直至上场迎战。拼尽全力只为在下站东单篮球赛中赢得荣耀。以这一赛事为灵感的 Jordan Dri-FIT Dongdan 男子速干热身上衣为你保驾护航，助你随时随地畅快开练。丝网印制图案旨在向东单致意，结合 Dri-FIT 技术，助你保持清爽活力，只管酣战到日落。

显示颜色： 冰艳紫丁香/上升粉/白色

款式： FD6573-538