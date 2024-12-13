Jordan Dri-FIT Jumpman

速干头带（1 条）

¥119
¥139
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氧化绿/白色
白色/黑
黑/白色

Jordan Dri-FIT Jumpman 速干头带（1 条）采用导湿速干技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验，助你全身心投入训练或比赛。

  • 显示颜色： 氧化绿/白色
  • 款式： AC4093-324

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