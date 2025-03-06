Jordan Dri-FIT Jumpman

速干头带（1 条）

¥139

Jordan Dri-FIT Jumpman 速干头带（1 条）采用导湿速干技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验，助你全身心投入训练或比赛。

  • 显示颜色： 浅宝石蓝/白色
  • 款式： AC4093-409

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。