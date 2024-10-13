Jordan Dri-FIT Sport

女子速干梭织夹克

¥739
¥899
17% 折让

足球灰/幻影
传奇浅褐/传奇中褐
黑/灰黑

Jordan Dri-FIT Sport 女子速干梭织夹克搭载导湿速干技术，结合网眼后拼接里料和满满时尚设计，打造百搭实穿佳选。宽松版型和弹性下摆再添型潮风范。

  • 显示颜色： 足球灰/幻影
  • 款式： FN5144-085

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