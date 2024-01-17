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      Jordan Dri-FIT Sport

      女子速干梭织夹克

      ¥899

      微粒茶色
      黑/灰黑

      Jordan Dri-FIT Sport 女子速干梭织夹克搭载导湿速干技术，结合透气网眼后拼接里料和满满时尚设计，打造百搭实穿佳选。宽松版型和弹性下摆再添型潮风范。

      • 显示颜色： 微粒茶色
      • 款式： FN5144-207

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