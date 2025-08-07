Jordan Dri-FIT Sport
女子速干梭织篮球夹克
20% 折让
Jordan Dri-FIT Sport 女子速干梭织夹克搭载导湿速干技术，结合网眼后拼接里料和满满时尚设计，打造百搭实穿佳选。宽松版型和弹性下摆再添型潮风范。
- 显示颜色： 黑/灰黑
- 款式： FN5144-010
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 侧边拉链口袋，可安全存储物品
- 后身融入开口设计，结合网眼布拼接里料，有助提升透气性
- 后身上方图案以反光墨水印制，增添耀眼风范
产品细节
- 全长拉链开襟设计
- 弹性袖口和下摆
- 面料：85% 聚酯纤维/15% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
