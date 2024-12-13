穿上 Jordan Dri-FIT Sport 男子速干全长拉链开襟针织连帽衫防晒衣，彰显潮流风范的同时发挥出色表现。柔软针织面料结合导湿速干技术，助你在训练中保持干爽。采用匠心设计，塑就顺滑质感。Wings 线条设计搭配侧边口袋，旨在向迈克尔·乔丹的经典运动套装致敬。拉上拉链，从容出发。

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