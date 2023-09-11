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      Jordan Dri-FIT Sport

      男子速干印花T恤

      ¥259

      黑/灯草紫红
      白色/暗灰色

      Jordan Dri-FIT Sport 男子印花T恤旨在致敬迈克尔·乔丹与传奇团队打比赛的 Jordan Dome。 这款舒适的棉质T恤采用导湿速干技术，助你在比赛中保持干爽。

      • 显示颜色： 黑/灯草紫红
      • 款式： DX9602-010

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