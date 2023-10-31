跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan Dri-FIT Sport

      男子速干梭织短裤

      ¥249
      ¥299
      16% 折让

      Jordan Dri-FIT Sport 男子速干梭织短裤质感柔滑，焕新演绎疾速风范。质感轻盈且略带弹性，无论是在球场还是其他场合，皆可助你自如畅动。导湿速干技术，缔造出众包覆效果，助力鏖战；匠心设计线条，再现迈克尔·乔丹经典 Wings 训练套装风采。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： DV9790-010

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。