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      Jordan Dri-FIT Sport

      男子速干短裤

      ¥499

      不同场合，恣意出彩，一往无前。Jordan Dri-FIT Sport 男子短裤采用匠心设计，搭配四向弹性梭织外接片，质感轻盈，任你自如畅动。导湿速干技术结合开孔式网眼布后拼接设计，帮助身体保持清爽，助力每一个动作、每一次比赛和每一组训练。换言之，这款短裤融蕴匠心，助你从容迎接不同挑战。

      • 显示颜色： 淡象牙白/白色/黑
      • 款式： DZ0574-110

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