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      Jordan Dri-FIT Sport

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      穿上 Jordan Dri-FIT Sport 男子速干针织无袖连帽衫，缔造无拘控球体验。轻盈针织面料结合导湿速干技术和侧边罗纹拼接设计，助你保持清爽。隐藏式侧边口袋，塑就利落外观，便于收纳随身物品。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： DZ0572-010

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