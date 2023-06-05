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      Jordan Dri-FIT Sport

      男子针织套头衫

      ¥379
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      黑/白色
      青石蓝

      无论是打篮球还是廊前闲坐，Jordan Dri-FIT Sport 男子针织套头衫皆能轻松驾驭。采用柔软针织面料，结合 Dri-FIT 技术，助你随时随地畅享舒适干爽的穿着感受。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： DV1287-010

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

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