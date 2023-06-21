跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan Dri-FIT Sport BC

      男子短袖连帽上衣

      ¥229
      ¥299
      23% 折让

      黑/出租车黄
      白色/浅烟灰

      对于迈克尔·乔丹来说，勤练才是致胜的关键。队友们平日会加入他的“早餐俱乐部”训练计划，在黎明前与他一同训练，结束后吃一顿丰盛的早餐。从他众人皆知的训练习惯汲取灵感，Jordan Dri-FIT Sport BC 男子短袖连帽上衣融入趣味图案，搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，结合风帽设计，提升包覆效果。专为早起训练而设计，助你磨练精湛球技。

      • 显示颜色： 黑/出租车黄
      • 款式： DQ7383-010

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。