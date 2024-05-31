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      对于迈克尔·乔丹来说，勤练才是致胜的关键。 Jordan Dri-FIT Sport BC 男子T恤从乔丹的“早餐俱乐部”训练计划汲取灵感。在此计划中，队友们在黎明前结伴去健身房训练，然后吃一顿丰盛的早餐。 该款T恤采用 Dri-FIT 导湿速干技术，缔造舒适非凡的日常穿着体验，助你汲取满满能量，成就不凡。

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