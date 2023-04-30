跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan Dri-FIT Sport Breakfast Club

      男子网眼布球衣

      ¥349

      暗灰色/白色
      激光蓝/黑

      到穿球衣的季节了，你准备好了吗？Jordan Dri-FIT Sport Breakfast Club 男子网眼布球衣采用导湿速干技术，透气性能出众，助你在球场（或车内或节日）保持干爽。整版扎染图案，随时随地助你彰显时尚风范。

      • 显示颜色： 暗灰色/白色
      • 款式： DZ0568-022

      尺寸与尺码

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。