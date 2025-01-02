Jordan

Dri-FIT Stock 男子速干球衣

¥249
¥299
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团队白/团队黑/黑
团队黑/团队白/白色
队猩红/团队白/白色

Jordan Dri-FIT Stock 男子速干球衣专为球技出色的球员打造。 该球衣采用轻盈聚酯纤维面料，搭载导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适，助你专注比赛，发挥上佳表现。

  • 显示颜色： 团队白/团队黑/黑
  • 款式： HF0523-106

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