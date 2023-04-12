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      Jordan Dry

      大童（男孩）T恤

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      意大利蓝
      黑

      Jordan Dry 大童（男孩）T恤采用速干面料，匠心融入经典 Jordan 细节设计，无论上学亦或是球场运动，均能为孩子缔造非凡舒适体验。

      • 显示颜色： 意大利蓝
      • 款式： HA3524-440

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