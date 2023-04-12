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      Jordan Dry Flight 2.0 Ankle

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      Jordan Dry Flight 2.0 Ankle 篮球袜（1 双）采用局部缓震设计，有效吸收赛场上的冲击力。

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