Jordan Elephant Five-Panel

可调整式帽子

¥249

黑/湛黄/湛黄
健身红/黑/黑

Jordan Elephant Five-Panel 可调整式帽子巧妙融入具有反光效果的经典印花，背面搭配夹扣设计，以现代手法彰显巨星风范，可自由定制专属贴合感。

  • 显示颜色： 黑/湛黄/湛黄
  • 款式： 619363-011

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