Jordan Elephant Sleeve

男子 T 恤

¥174
¥249
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Jordan Elephant Sleeve 男子 T 恤采用有机纯棉缔造柔软亲肤质感，衣袖融入爆裂纹设计，演绎篮球传奇巨星的超凡魅力。

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： 647215-010

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