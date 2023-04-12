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      Jordan Essential

      男子七分裤

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      Jordan Essential 男子七分裤采用匠心设计，尽显挚爱运动鞋魅力，让你型格升级。采用轻盈梭织面料结合标准版型，巧搭轻微裁短裤脚，打造简约外观。经典配色，可轻松搭配日常鞋款。

      • 显示颜色： 藤黄/藤黄
      • 款式： DR3095-206

      尺寸与尺码

      •  
      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

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