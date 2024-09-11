Jordan Essential

男子冬季款仿羊羔绒连帽衫

¥599
¥749
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樱桃木红/黑/出租车黄/出租车黄
黑/黑/帆白/帆白

Jordan Essential 男子冬季款仿羊羔绒连帽衫具备出众温暖效果，结合新颖时尚外观，在天气转冷时缔造舒适包覆体验。正面额外口袋设计，令你随心收纳。

  • 显示颜色： 樱桃木红/黑/出租车黄/出租车黄
  • 款式： DV1587-680

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