Jordan Essential

男子加绒套头连帽衫

¥369
¥549
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Jordan Essential 男子加绒套头连帽衫兼具柔软质感和温暖感受，彰显 JORDAN 品牌荣耀。 胸前饰有刺绣 Jumpman 标志，低调彰显个性风采，铸就衣橱优选单品。

  • 显示颜色： 健身红/白色
  • 款式： DQ7467-687

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