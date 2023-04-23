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      Jordan Essential

      男子加绒长裤

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      碳素灰/黑/白色
      黑/黑/白色

      Jordan Essential 男子加绒长裤尽显百搭风范，满足日常所需。 采用加绒针织面料，结合 Jordan 标准版型，以及抽绳腰部设计，打造可调式贴合感受。 从杂货店到赛场奋战，皆可从容应对。

      • 显示颜色： 碳素灰/黑/白色
      • 款式： DQ7341-091

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

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