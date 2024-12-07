Jordan Essential 男子拒水夹克可抵御寒冷，堪称冬季佳选单品。蓬松合成材质填充物，为你御寒保暖；采用拒水面料，保持应对潮湿天气。设计灵感源自元年款 AJ1 Wings 夹克，旨在向经典致敬。

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