Jordan Essential

男子水洗薄绒连帽衫

¥559
¥699
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树叶变黄，气温下降，是时候添衣了。穿上这款 Jordan Essential 男子水洗薄绒连帽衫，缔造出众造型。采用厚实针织面料，搭配加衬抽绳风帽，可供自主调节贴合度。

  • 显示颜色： 矿物粘土黄
  • 款式： DR3088-215

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