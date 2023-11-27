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      Jordan Essential Holiday

      男子加绒圆领上衣

      ¥499

      假日即将来袭。穿上舒适非凡的 Jordan Essential Holiday 男子加绒圆领上衣，迎接假日的到来。该上衣采用柔软加绒针织面料，搭配经典格纹细节，呈现复古应季风范，散发 Jordan 经典气息。

      • 显示颜色： 碳素灰/和谐蓝/藤黄
      • 款式： DV1576-091

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