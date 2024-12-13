穿上 Jordan Essential Statement 男子羽绒外套，助你轻松应对冷天。该款外套采用轻盈羽绒填充物，营造保暖舒适的穿着感受。休闲设计，便于内搭挚爱毛衣；全长拉链开襟搭配可调节风帽设计，可自主调节包覆效果。充绒量：209.24 克（L码）

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