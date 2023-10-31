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      Jordan Essentials 大童印花网眼布短裤采用透气网眼布面料，结合经典篮球风格设计，缔造随行而动的舒适感受，助你自如驾驭球场，亦可休闲放松时穿着。 弹性腰部设计，塑就恰到好处的贴合感；口袋设计，便于存放随身物件。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FJ5091-010

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