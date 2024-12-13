Jordan Essentials

大童T恤

¥209
¥269
22% 折让

Jordan Essentials 大童T恤采用经典设计，可搭配你挚爱的不同 Jordan 裤装或牛仔裤穿着。该T恤采用柔软针织棉料结合罗纹圆领设计，塑就舒适穿着体验；休闲剪裁呈现时尚利落造型，适合日常穿着，可与运动鞋相得益彰。

  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： HQ8157-133

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