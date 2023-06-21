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      Jordan Essentials

      女子长裤

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      Jordan Essentials 女子长裤出众实穿，是 JORDAN 品牌的佳选单品。该长裤休闲舒适，结合网眼拼接，塑就出色透气性。工装口袋采用翻盖设计，搭配小号拉链口袋。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： DO5055-010

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