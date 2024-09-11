Jordan Essentials 幼童T恤采用经典设计，方便小宝贝轻松搭配不同 Jordan 下装或牛仔裤。该T恤采用柔软针织棉料结合罗纹圆领设计，塑就舒适穿着体验；休闲剪裁呈现时尚造型，适合日常穿着，与小宝贝的运动鞋相得益彰。

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