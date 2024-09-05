Jordan Essentials

男子全长拉链开襟加绒连帽衫

¥329
¥599
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Jordan Essentials 男子全长拉链开襟加绒连帽衫简约有型，堪称理想穿搭之选。采用加绒针织面料，表面触感顺滑，内里质感柔软，帮助畅享温暖舒适的穿着体验；搭配全长拉链开襟设计，便于叠搭。

  • 显示颜色： Sky J 橙/白色
  • 款式： FJ7772-810

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