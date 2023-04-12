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      Jordan Essentials

      男子全长拉链开襟加绒连帽衫

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      健身红/白色
      藤黄/白色

      Jordan Essentials 男子全长拉链开襟加绒连帽衫采用匠心设计，塑就日常佳选单品。舒适加绒针织面料，是日常穿搭的理想之选；胸前 Jumpman 贴片，增添精致魅力。

      • 显示颜色： 健身红/白色
      • 款式： DQ7351-687

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