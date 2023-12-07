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      Jordan Essentials

      男子全长拉链开襟法式毛圈连帽衫

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      浅英国褐/白色
      黑/白色

      简单，但绝非单调。Jordan Essentials 男子全长拉链开襟法式毛圈连帽衫采用柔软轻盈的法式毛圈面料，外层触感顺滑，内层采用回环设计。全长拉链开襟设计搭配经典 Jumpman 标志，堪称叠搭佳选。

      • 显示颜色： 浅英国褐/白色
      • 款式： FQ1867-281

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