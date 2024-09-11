Jordan Essentials

男子全长拉链开襟法式毛圈连帽衫

¥479
¥599
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简单，但绝非单调。Jordan Essentials 男子全长拉链开襟法式毛圈连帽衫采用柔软轻盈的法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里采用回环设计。全长拉链开襟设计搭配经典 Jumpman 标志，堪称叠搭佳选。

  • 显示颜色： 浅英国褐/白色
  • 款式： FQ1867-281

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